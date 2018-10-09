Назарбаев встретился с верховным имамом Аль-Азхара Шейхом Ахмадом ат-Тайебом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 октября встретился с верховным имамом Аль-Азхара Шейхом Ахмадом ат-Тайебом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства поприветствовал верховного имама и отметил, что участие гостей такого высокого уровня в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий имеет важное значение для республики.

«С университетом «Аль-Азхар» нас связывают давние отношения, мы знакомы с деятельностью его ученых. Уверен, что ваше участие в съезде будет большим вкладом в наше общее дело», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь Шейх Ахмад ат-Тайеб поблагодарил президента за приглашение принять участие в работе форума.

«Со времени моего первого визита в Казахстан ваша столица Астана очень преобразилась. Здесь появилось много красивых зданий», - сказал религиозный деятель.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога.