Дни Москвы пройдут в Узбекистане 18-20 октября

CA-NEWS (UZ) - Российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества и дни Москвы пройдут 18-20 октября в Узбекистане, сообщила во вторник пресс-служба хокимията (администрации) Ташкента.

Форум межрегионального сотрудничества призван стать площадкой для налаживание прямых контактов представителей регионов двух стран, в его рамках запланировано подписание меморандума о сотрудничестве между правительством Москвы и хокимиятом Ташкента на 2018-2020 годы.

В ходе дней Москвы в Узбекистане состоятся выступления кадетского корпуса, открытие выставки-презентации Московского зоопарка, фестиваль русской кухни, выставка продуктов и дружеские спортивные турниры.