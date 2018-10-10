Министр финансов Турции объявил о снижении цен на 10% для борьбы с инфляцией

CA-NEWS (CA) - Компании частного сектора Турции согласились снизить цены на товары как минимум на 10 процентов, сказал во вторник министр финансов страны Берат Албайрак, объявляя о программе борьбы с инфляцией, которая в сентябре ускорилась почти до 25 процентов, сообщает Reuters.

Албайрак, который также является зятем президента Турции Тайипа Эрдогана, сказал, что правительство не может заниматься поддержкой стабильности цен в одиночку - этому должны содействовать все экономические субъекты.

По данным агентства, инфляция в Турции в сентябре достигла максимума за 15 лет.

«Борьба с инфляцией и за стабильность цен - это не та борьба, которая может вестись лишь государством и (государственными) институтами», - сказал Албайрак, добавив, что цены до конца 2018 года будут снижены минимум на 10 процентов.

По его словам, снижение затронет все товары, которые входят в инфляционную корзину Турции, а цены на электроэнергию и природный газ до конца года повышаться не будут.

Лира с начала 2018 года снизилась примерно на 38 процентов к доллару на фоне опасений о влиянии Эрдогана на политику центробанка Турции и тревог вокруг дипломатического конфликта Анкары и Вашингтона.

Ко вторнику, 9 октября лира подешевела на 0,5 процента до 6,14 к доллару.

Инвесторы теперь оценивают перспективы повышения процентных ставок турецким центробанком на заседании 25 октября. В сентябре регулятор повысил ключевую ставку на 6,25 процентного пункта для поддержки лиры.

Цены производителей - один из основных индикаторов изменения цен в экономике - в сентябре подскочили более чем на 46 процентов в годовом выражении.