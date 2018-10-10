Микроавтобус столкнулся с поездом в Узбекистане, двое пассажиров погибло

CA-NEWS (UZ) - В Наманганской области Узбекистана в результате столкновения микроавтобуса и поезда погибло два человека, ещё пять получили травмы. Об этом сообщило МЧС страны.

По данным ведомства, 8 октября в 9:30 утра на охраняемом ж/д отрезке, расположенный в поселки «Уйгур» Папского района, произошло столкновение автомобиля марки «Дамас» и грузового поезда. «Дамас» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся грузовым поездом.

Вследствие ДТП находящиеся в автомобиле марки «Дамас» двое граждан погибли и 5 граждан получили телесные повреждения.