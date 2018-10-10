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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия купит более 150 тонн мороженого у Красноярского Края

CA-NEWS (MNG) - За 2018 год Красноярский край планирует экспортировать более 150 тонн мороженого в Монголию, сообщает Babr24.

9 октября краевой Россельхознадзор проверил очередную партию весом 9,3 тонны. Установлено, что продукт соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и Монголии.

Автомобили с товаром едут в Монголию через международный пункт пропуска «Кяхта» в Бурятии. С начала года перевезли девять партий мороженого весом более 88 тонн.

Напомним, что в ноябре 2017 года делегация из Монголии посетила Курагинский район Красноярского края. Монгольские делегаты познакомились с местными производителями и технологиями производства. Также был подписан протокол о намерениях реализации культурных и экономических проектов.

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