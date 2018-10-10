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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте в детском саду отравились более 30 детей‍

CA-NEWS (UZ) - 32 воспитанника детсада в ташкентском детском саду получили пищевое отравление. Министерство дошкольного образования изучает ситуацию.

Министерство дошкольного образования тщательно изучает ситуацию со случаем пищевого отравления 32 воспитанников в детском саду №433 Мирзо-Улугбекского района. Сразу после получения информации на место выехала комиссия министерства, сообщается на странице МДУ в соцсети.

На месте также работают представители Генеральной прокуратуры и Минздрава. Тяжелых случаев не зафиксировано, на текущий момент двое воспитанников уже выписаны, выписка остальных детей продолжается.

У детей были взяты анализы и отправлены в лабораторию. После получения результатов мы сможем поделиться с вами причинами случившегося и разработать ряд мер по недопущению подобных случаев в будущем.

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