Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Никки Хейли, сообщает Би-би-си.

На встрече в Белом доме Трамп сообщил журналистам, что Хейли покинет свой пост в конце года и что ее отставка готовилась заранее. При этом он отметил, что Хейли может вернуться в администрацию на другую позицию.

«Выбирай, что хочешь», - сказал президент США, принимая Хейли в Овальном кабинете. Хейли в ответ рассмеялась.

«Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть», - рассказал Трамп. Работу Хейли на посту постпреда США при ООН Трамп назвал «невероятной».

Хейли, в свою очередь, поблагодарила президента и сказала, что для нее эта работа была «честью всей жизни». Она также добавила, что не собирается участвовать в президентских выборах 2020 года и будет поддерживать Трампа.

Президент США добавил, что назовет кандидатуру нового постпреда при ООН в ближайшие две-три недели.

Ранее в своем Twitter Трамп анонсировал «большое объявление», которое сделает «со своим другом Хейли».

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.