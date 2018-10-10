Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Никки Хейли, сообщает Би-би-си.

На встрече в Белом доме Трамп сообщил журналистам, что Хейли покинет свой пост в конце года и что ее отставка готовилась заранее. При этом он отметил, что Хейли может вернуться в администрацию на другую позицию.

«Выбирай, что хочешь», - сказал президент США, принимая Хейли в Овальном кабинете. Хейли в ответ рассмеялась.

«Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть», - рассказал Трамп. Работу Хейли на посту постпреда США при ООН Трамп назвал «невероятной».

Хейли, в свою очередь, поблагодарила президента и сказала, что для нее эта работа была «честью всей жизни». Она также добавила, что не собирается участвовать в президентских выборах 2020 года и будет поддерживать Трампа.

Президент США добавил, что назовет кандидатуру нового постпреда при ООН в ближайшие две-три недели.

Ранее в своем Twitter Трамп анонсировал «большое объявление», которое сделает «со своим другом Хейли».

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2018 г.

Издание Axios, первым сообщившее об отставке Хейли, писало, что ее уход стал сюрпризом для администрации Трампа. Хейли была назначена постпредом США при ООН в январе 2017 года.

В 2010 году Хейли, родившаяся в семье индийских иммигрантов-сикхов, была избрана на должность губернатора Южной Каролины и стала самым молодым губернатором штата в США.

В ходе предвыборной кампании в США она признавалась, что не является поклонницей Трампа, и во время республиканских праймериз сначала поддерживала Марко Рубио, а затем Теда Круза.

Тем не менее, Трамп назначил своего критика постпредом в ООН.

В декабре 2017 года Хейли заявила, что женщины, которые обвиняли Трампа в сексуальных притеснениях до того, как он стал президентом, должны быть услышаны. «Любая женщина, считающая, что она подверглась насилию или жестокому обращению, имеет полное право высказаться», - говорила она в интервью Си-би-эс.

В апреле этого года у Хейли были трения с Белым домом, когда экономический советник президента Ларри Кудлоу пожурил постпреда при ООН за то, что та ошибочно объявила о готовности администрации Трампа ввести новые санкции в отношении России.

«Она прекрасно справляется со своей работой, она очень эффективный постоянный представитель [США в ООН]. Вероятно, произошла какая-то кратковременная путаница», - сказал тогда Кудлоу. «При всем уважении, я ничего не перепутала», - парировала Хейли.

В июне США заявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Хейли тогда назвала его «лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку».

Как сообщили Bloomberg два источника, знакомые с ситуацией бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности в вопросах стратегии и экс-советник по экономическим инвестициям Дина Пауэлл может стать постпредом США при ООН вместо Никки Хейли.

Дина Пауэлл стала советником Трампа по экономическим инициативам в январе 2017 года, в марте того же года она заняла вторую должность в Белом доме — заместителя советника Трампа по нацбезопасности в вопросах стратегии. Пауэлл покинула свои посты в администрации Трампа в январе 2018 года.

В администрации президента США Джорджа Буша-младшего Пауэлл занимала пост помощника госсекретаря по образовательным и культурным вопросам. С 2007 года она работала в инвестбанке Goldman Sachs.