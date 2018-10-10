Сагинтаев и Вучич заложили капсулу на месте строительства жилого комплекса в Астане

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и президент Сербии Александр Вучич заложили капсулу на месте будущего строительства многофункционального жилого комплекса «БК Тесла Парк» в Астане.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они запечатали послание в капсулу и вместе опустили ее в место закладки. В тексте послания говорится, что строительство жилого комплекса станет еще одним шагом в деле укрепления партнерских связей между двумя республиками и напоминанием потомкам о доброй воле и взаимном уважении друг другу.

«Дружба между жителями Республики Казахстан и Республики Сербия составляет одну из ярчайших страниц истории многовековых отношений наших братских народов», — говорится в тексте послания.

В мероприятии также приняли участие аким Астаны Б.Султанов, посол РК в Сербии Н.Рустемов, посол Сербии в РК В.Матич.