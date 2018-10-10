Казахстан и Сербия заключили ряд соглашений

CA-NEWS (KZ) - В Астане премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и президент Сербии Александр Вучич провели двустороннюю встречу, по итогам которой приняли участие в казахстанско-сербском бизнес-форуме.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, в ходе встречи обсуждены вопросы укрепления и расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами в области энергетики, сельского хозяйства, логистики, транспорта и коммуникаций, оборонной промышленности, строительства, фармацевтики, культуры, образования и науки. Рассмотрены перспективные направления прямых контактов между бизнес-структурами Казахстана и Сербии, реализации экспортного потенциала двух стран, а также вопросы взаимодействия финансовых систем двух стран, в том числе в рамках работы Международного финансового центра «Астана».

В бизнес-форуме приняли участие около 180 представителей бизнес-сообществ Казахстана и Сербии в таких отраслях как АПК, химия, туризм, медицина, транспорт, телекоммуникации. Среди сербских предприятий были такие компании как, Algotech (телекоммуникации), Chemical Agrosava (химия), Akomed (производство медицинского оборудования), Adanko (текстиль), MeatING Belgrade (сельское хозяйство) и др.

Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, Б.Сагинтаев отметил, что обладая значительным экономическим потенциалом, Сербия является надежным партнером Казахстана в Европе. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Сербией вырос на 59,1% в сравнении с предыдущим годом ($41,9 млн). Вместе с тем, по его словам, потенциал двух стран позволяет поднять уровень двусторонних бизнес и торговых отношений на более высокий уровень. Этому будет способствовать межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

А.Вучич в свою очередь подчеркнул, что Казахстан — исключительно дружественная страна для Сербии. Он отметил намерение своей страны и дальше инвестировать в РК. Помимо этого, он пригласил казахстанских инвесторов в Сербию., которая готова предоставить лучшие условия для инвесторов — это госсубсидии, субсидии по количеству созданных рабочих мест и другие льготы.

На полях форума были заключены ряд договоренностей. Подписаны соглашение между правительствами Казахстана и Сербии о сотрудничестве в борьбе с преступностью, меморандум о взаимопонимании и обмене опытом в области строительства между Министерством по инвестициям и развитию РК и Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии, меморандум о взаимопонимании в воздушном сообщении между Министерством по инвестициям и развитию РК и и Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии, меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики между Министерством общественного развития РК и Министерства молодежи и спорта Сербии.