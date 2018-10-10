Граждане Монголии могут посещать без визы 61 страну

CA-NEWS (MNG) - Граждане Монголии могут ездить без оформления визы в 61 страну. Об этом говорится в индексе паспортов, составленном международной консалтинговой компанией Henley & Partners в четвертом квартале 2018 года.

Монголия занимает в рейтинге 80-строчку. В этой же позиции находятся еще 3 страны: Армения, Марокко и и Бенин.

В список топ-5 сверху вошли 17 стран, лидером среди которых являются жители Японии. Они выезжать без визы в 190 государств. Это рекордный показатель за всю историю рейтинга. На второй позиции находится Сингапур, жители которой могут выезжать без визы в 189 стран мира.

На 3-й позиции оказались 3 страны: Франция, Германия, Южная Корея, граждане которой беспрепятственно могут въезжать в 188 государств.

На следующей строчке в рейтинге расположилось 5 стран: Денмарк, Финляндия, Италия, Испания, Швеция — доступ к 187 странам.

На 5-м месте 7 стран: Австрия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Великобритания и США — безвизовый режим в 186 стран.

В рейтинге топ-5 снизу расположилось 9 стран: Палестина, Эритрея, Судан - 39 стран, Йемен — 37, Афганистан, граждане Пакистана могут въезжать без визы в 33 страны, Сомали, Сирия — 32 государства, Ирак — 30 стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой ежегодный классификатор стран по принципу безвизового доступа их граждан в другие страны. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. В настоящее время он включает данные по 219 странам и территориям мира.