В Казахстане планируется строительство и реконструкция 71 железнодорожного вокзала

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в ближайшие 5 лет планируется строительство и реконструкция 71 железнодорожного вокзала. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на заседании правительства по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями.

По его словам, в сфере железнодорожного транспорта действуют Национальные стандарты обслуживания пассажиров и Правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, в рамках которых создаются соответствующие условия для лиц с ограниченными возможностями.

«На сегодняшний день 136 железнодорожных вокзалов из 302 существующих полностью приведены в соответствие с требованиями национального стандарта. 47 вокзалов оснащены соответствующей техникой. В текущем году начаты работы по реконструкции железнодорожного вокзала Караганда, а также по разработке ПСД на реконструкцию вокзалов Алматы-1, Алматы-2, Астана-1 и Шымкент. В ближайшей пятилетке в рамках плана капитальных вложений АО «НК «Казакстан темир жолы» планируется реконструкция и строительство 71 железнодорожных вокзалов и ремонт пассажирских платформ на 263 вокзалах», - сказал глава ведомства.

Он отметил, что в составе 22 железнодорожных маршрутов по различным направлениям курсируют 37 специализированных вагонов купе, предназначенных для маломобильных лиц. В поездах «Тулпар-Тальго» установлены скидки в размере 70% на специализированные места.

Кроме того, по данным МИР, сегодня в стране функционируют 36 автовокзалов и 110 автостанций, из которых 78% соответствуют нацстандарту. Также для оказания транспортных услуг лицам с ограниченными возможностями в 20 городах республики работает служба «инватакси». Общий автопарк насчитывает 183 машины.

Ж.Касымбек добавил, что в сфере воздушного транспорта министерство внесло изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов в самолетах, допускающие к бесплатной перевозке в качестве багажа носилки и инвалидное кресло-коляску, предназначенное для личного пользования. Для обеспечения комфортных условий для инвалидов при проектировании и строительстве пассажирских терминалов предусматриваются устройства пандусов и других конструкций плавного перехода.