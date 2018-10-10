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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сколько стран мира граждане Центральной Азии могут посещать без визы, - индекс паспортов Henley & Partners

CA-NEWS (KG) - Граждане Кыргызстана могут ездить без оформления визы в 63 страны, граждане Казахстана — в 76 стран, Таджикистана — 58, Узбекистана — 59 и граждане Туркменистана в 53 страны, говорится в индексе паспортов, составленном международной консалтинговой компанией Henley & Partners в четвертом квартале 2018 года.

Кыргызстан в рейтинге занимает 78 место с африканской страной Ганой. Казахстан на 69 месте с Намибией. Таджикистан с такими странами как Мавритания, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи находится на 83 месте, Узбекистан расположился на строчку выше и находится на 82 позиции, а Туркменистан на 88 месте с такими странами как Чад, Гвинея-Бисау и Мадагаскар.

9 октября был опубликован обновленный Индекс паспортов Henley & Partners, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира за четвертый квартал 2018 года.

Данные Индекса показали, что самым «мобильным» является паспорт Японии. Граждане Японии могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования Индекса. Три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением). Германия, которая еще недавно была бессменным лидером Индекса, занимает 3-е место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

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