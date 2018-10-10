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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Деятельность еще одной авиакомпании приостановлена в Казахстане
Предыстория: В Казахстане приостановлена эксплуатация 17 самолетов и двух авиакомпаний

CA-NEWS (KZ) - Комитет гражданской авиации приостановил деятельность еще одной компании малой авиации.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, на основании инспекционной проверки инспектора КГА выявили нарушения положения сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных судов РК у авиакомпании ТОО «Фауна Эйр». За не обеспечение эксплуатанта безопасности полетов комитет приостановил действие свидетельства на выполнение авиационных работ ТОО.

Ранее в результате совместно проведенной работы с Главной транспортной прокуратурой РК были приостановлена эксплуатация 17 воздушных судов и деятельность двух авиакомпаний малой авиации. Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера к 16 должностным лицам авиакомпаний за некачественную организацию летной и технической работы.

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