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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Общественные объединения Таджикистана обяжут завести сайт в интернете

CA-NEWS (TJ) - По предложению правительства Таджикистана нижняя палата парламента республики 10 октября рассмотрит вопрос, связанный с внесением поправок в закон «Об общественных объединениях», передает «Азия-Плюс».

Поправки обяжут все общественные объединения иметь свой сайт в интернете, который необходимо зарегистрировать в Минюсте страны, сообщил глава парламентского комитета по международным делам, общественным объединениям и информации, депутат Олим Салимзода.

Данные поправки направлены на усиление борьбы с отмыванием денег, а также предотвращение финансирования террористических и экстремистских организаций.

Закон Таджикистана «Об общественных объединениях», который был принят в 2007 году, регулирует общественные отношения, связанные с реализацией гражданами права на объединение в общественные союзы.

Действие закона распространяется на все общественные объединения, созданные в установленном порядке, за исключением общественных объединений (религиозных организаций, политических партий, профсоюзов и других общественных объединений), порядок создания и действия которых регулируются отдельными законами.

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