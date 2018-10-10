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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Туркменистан обсудили возможность возобновления закупок газа с 2019 года

CA-NEWS (TM) - Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер в рамках визита российской делегации в Ашхабад во главе с заместителем председателя правительства России - руководителем аппарата правительства Константином Чуйченко провел встречу с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает во вторник, 9 октября пресс-служба туркменского лидера.

«Были обсуждены различные аспекты реализации действующего межправительственного Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года, включая вопросы возобновления закупок туркменского газа с 1 января 2019 года», - говорится в сообщении.

Как отмечалось, в настоящее время ведутся предметные переговоры на эту тему между ПАО «Газпром» и туркменскими партнерами, в самое ближайшее время будут достигнуты конкретные договоренности.

Россия и Туркменистан спорят по цене на поставки газа в арбитраже Стокгольма. В начале июня 2015 года «Газпром экспорт» инициировал разбирательство против ГК «Туркменгаз» в арбитражном суде Стокгольма. В своих исковых требованиях российская компания просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемый у «Туркменгаза» природный газ.

В январе 2016 года «Туркменгаз» сообщил, что «Газпром» с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны «Туркменгаза». Позже «Газпром» и «Туркменгаз» приостановили арбитражное разбирательство до 31 декабря 2018 года для нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве.

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