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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикский борец уличен в использовании допинга, - международная федерация самбо

CA-NEWS (TJ) - Международная федерация самбо (FIAS) временно отстранила таджикского спортсмена Умеда Хасанбекова от участия в международных соревнованиях за использование допинга. В список борцов, уличенных в использовании допинга, вошли и двое спортсменов из России – Никита Яшин и Аслан Камбиев, сообщает Радио Озоди.

По информации Международной федерации самбо, таджикский борец употреблял запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты - Stanozolol -- 3-hydroxystanazolol, 4- hydroxystanozolol, 16B-hydroxystanozolol.

FIAS временно отстранила Умеда Хасанбекова от участия в международных турнирах. Какое еще наказание понесет спортсмен, определит национальная федерация самбо.

Таджикский самбист Умед Хасанбеков в прошлом месяце завоевал «серебро» XVIII Летних Азиатских игр, которые прошли в Индонезии. Умед Хасанбеков, выступавший в соревнованиях по самбо в весовой категории до 90 кг., в финале проиграл спортсмену из Узбекистана Камолиддину Холматову.

Теперь Умеда Хасанбекова могут лишить серебряной медали Летних Азиатских игр.

Напомним, в декабре 2015 года Объединенный мир борьбы ( UWW ) дисквалифицировал на четыре года от участия в соревнованиях члена сборной Таджикистана по вольной борьбе Зелимхана Юсупова за использование допинга на Чемпионате Азии в Катаре. Сообщается, что анализ мочи Зелимхана Юсупова, проведенный после заключительного поединка в весовой категории до 70 кг на чемпионате Азии в Катаре выявил у борца наличие “диметилбутиламина”, употребление которого запрещено WADA.

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