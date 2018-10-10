«Газпром» подтвердил планы возобновить закупку туркменского газа с января 2019 года

CA-NEWS (TM) - Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания может возобновить закупки туркменского газа уже со следующего года, об этом он заявил в интервью TDH по итогам визита в Туркменистан.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы возобновления закупки «Газпромом» туркменского газа, что, согласно нашим планам, произойдет в самое ближайшее время - с 1 января 2019 года», - отметил он.

Миллер подчеркнул, что «конъюнктура на сегодняшний день является очень и очень хорошей». «Мы хорошо знаем большие возможности Туркменистана, и в то же время видим растущие рынки, на которые традиционно поставляется газ», - добавил он.

«Газпром» с 2009 года закупал в Туркменистан 10-11 млрд кубометров газа в год. В 2016 году контракт был разорван из-за того, что Ашхабад отказался снизить цену на газ, в то время как его стоимость на европейском рынке существенно снизилась. Продавая туркменский газ в Европу, «Газпром» нес убытки.

Два года назад российская компания обратилась в арбитраж, потребовав возврата $5 млрд переплаты. В ноябре 2016-го «Газпром» приостановил разбирательства до конца 2018 года.