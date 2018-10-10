Ограничения, введенные Кыргызстаном на ввоз мяса птицы и яиц Казахстана, являются неправомерными, - Минсельхоз РК
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CA-NEWS (KZ) - Ограничения, введенные Кыргызстаном на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными.
Кк сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана, в Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года.
В этой связи ограничения, введенные КР на ввоз мяса птицы и яиц из двух областей РК, являются неправомерными.
Соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве Кыргызстана.
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