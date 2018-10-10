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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Минске состоялись туркмено-белорусские политические консультации

CA-NEWS (TM) - Во вторник, 9 октября в Минске были проведены политические консультации между Туркменистаном и Республикой Беларусь. На консультациях туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с расширением и развитием плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Беларусь, включая торгово-экономическое сотрудничество, вопросы сельского хозяйства, здравоохранения, нефтегазовую сферу, физкультуру и спорт, а также другие вопросы межгосударственного взаимодействия. Кроме того, были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления сотрудничества в таких областях, как наука, образование и культурно-гуманитарная сфера.

В частности, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и рассмотрены конкретные предложения по их расширению.

В этой связи, с целью вывода торгово-экономические отношения между двумя странами на качественно новый уровень, стороны рассмотрели вопросы, связанные с проведением очередного заседания туркмено-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении.

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