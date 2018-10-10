Министр юстиции Франции попросила Google убрать снимки тюрем на картах после побега заключенного на вертолете

CA-NEWS (CA) - Франция попросила Google удалить фотографии тюрем, в том числе той, откуда сбежал известный преступник, сообщает Reuters. Министр юстиции Франции Николь Беллубе сказала, что отправила поисковой системе письменную просьбу удалить подобные фотографии, но Google не приняла никаких мер.

«То, что фотографии зданий сил безопасности, таких как наши тюрьмы, находятся в интернете - не нормально», - сказала Беллубе в интервью радиостанции RTL.

«Я написала в Google, попросив принять меры для удаления (фотографий) этих пенитенциарных учреждений, но пока ничего не произошло, - добавила она. - Возможно, мне придется попросить о встрече с теми, кому я писала».

Представитель Google сказал, что приложения, такие как Google Maps и Google Earth, получают изображения из внешних источников. «Мы передали нашим поставщикам список режимных объектов и попросили их как можно быстрее принять меры для обеспечения соответствия с законом», - сказал он, добавив, что в список также вошли АЭС и военные базы.

Беллубе в интервью упомянула случай с Редуаном Фаидом, прозванным «королем побегов» - в июле осужденный за попытку ограбления преступник улетел на вертолете с открытого внутреннего двора тюремного комплекса, расположенного к югу от Парижа. Этот инцидент заставил многих обратить внимание на отсутствие противовертолетных сеток и наличие в интернете четких снимков тюрьмы с воздуха.

Фаид был вновь пойман на прошлой неделе, спустя три месяца после того, как его сообщники приземлились на вертолете во дворе тюрьмы Рео и ворвались в примыкающую к нему комнату для посетителей. Забрав Фаида, они улетели.

Побег стал вторым для Фаида, грабителя-рецидивиста, осужденного за неудавшуюся попытку ограбить перевозивший деньги фургон, в ходе которой погибла женщина-полицейский. Во время предыдущего побега Фаид взял в заложники четверых надзирателей и использовал динамит, чтобы выбраться из другой тюрьмы.

Беллубе сказала, что Фаид, который объявил голодовку, теперь находится в одиночной камере в тюрьме на севере Франции, ему запрещены свидания.

Фотографии этой тюрьмы также есть в интернете.