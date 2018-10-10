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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сальмонелла и микроорганизмы обнаружены в мясной продукции российских предприятий

CA-NEWS (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана выявило небезопасную мясную продукцию 5 российских предприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам мониторинговых исследований пищевой продукции вводятся временные ограничения в отношении ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», в образцах продукции которого выявлены кишечная палочка, палочковидные бактерии, сальмонелла, и ОАО «Токаревская птицефабрика» — повышенное содержание микроорганизмов в продукте.

В связи с первичным выделением запрещенных и вредных веществ введен режим усиленного лабораторного контроля с отбором проб каждой партии товаров трех российских предприятий: АО «ПРОДО», ООО «Сибирско-Уральский Бройлер», ОАО «Царицыно».

Отмечается, что усиленный лабораторный контроль – эта временная мера первичного выявления несоответствий продукции с обязательным отбором проб каждой партии продукции по выявленному показателю. В случае повторного выявления несоответствий может вводиться временное ограничение на ввоз. В случае отсутствия несоответствий в 10 партиях перемещаемой продукции в течение 3 месяцев при усиленном лабораторном контроле ограничения снимаются.

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