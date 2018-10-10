В Белграде могут пройти Дни Астаны

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Бахыт Султанов принял коллег из Сербии – мэра Белграда Зорана Радойичича и мэра Нови-Сада Милоша Вучевича.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы Казахстана, стороны обсудили современные тенденции урбанистического развития, инструменты создания «умных городов» и внедрение «зеленых технологий». Большую заинтересованность у сербской делегации вызвало внедрение смарт-технологий в Астане, развитие общественного пространства и озеленение города.

Отдельной темой для обсуждения стали вопросы привлечения инвестиций в городские проекты. Стороны договорились налаживать тесное сотрудничество по обмену опытом.

В заключение встречи Б.Султанов предложил провести в следующем году дни Астаны в столице Сербии.