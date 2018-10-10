Сенатор Австралии помогает британско-австралийскому гражданину, отбывающему тюремный срок в Монголии, получить президентское помилование

CA-NEWS (MNG) - В Монголии международный преступник Мохаммед Ибрахим Мунши, имеющий двойное гражданство Британии и Австралии в сентябре 2017 года был приговорен к 11 годам лишения свободы за мошенничество с инвестициями в Улан-Баторе. Его семья опасается, что он не переживет суровые условия в тюрьме и надеются на президентское помилование, сообщает газета The West Australian.

Австралийский политик и член Либеральной партии Австралийского Сената Дин Энтони Смит написал министру иностранных дел Маризе Пейн с просьбой, чтобы федеральное правительство представило официальное представительство о помиловании Мунши президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой.

Сенатор Смит говорит, что Мунши может быть освобожден и отправлен в Австралию, где местные власти будут расследовать заявления о его финансовых нарушениях с помощью Монголии.

Мохаммед Ибрахим Мунши вел свою преступную деятельность в разных странах по всему миру. Судом Монголии он был приговорен к немалому сроку за мошенничество с горнорудными инвестициями. Кроме того, суд обязал его выплатить огромный штраф, отмечается в статье.

Прокуратура и полиция Монголии вели расследование в течение двух лет. В 2015 году компания «Моннис интернэшнл» подала против него иск. В итоге оказалось, что уроженец Пакистана и гражданин Австралии и Великобритании Мохаммед Ибрахим Мунши совершил такого же рода преступления не только в Монголии, но и в Малайзии. Он нанес нескольким компаниям ущерб в размере $1 млрд.

Мохаммед работал как посредник иностранных инвесторов. Мужчина обещал горнорудным компаниям и инвесторам выпустить акции и облигации на международные биржи, поднять акции на рынке, инвестируя в горнодобывающий сектор Монголии. Собирал деньги с компаний и инвесторов, но свои обещания не выполнял. Он собрал более $180 миллионов на счету компании Gobi Coal and Energy, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Его сын Ариф рассказал The Guardian, что семья боится того, что отец не вынесет ни длительного тюремного срока, ни суровых зим в Монголии. Мунши уже госпитализирован и лекарства, которые ему необходимы, регулярно заканчиваются

Его сын Ариф говорит, что условия в тюрьме чрезвычайно сложны. Отопление иногда отключается, а температура может упасть до -30°C. Блюда состоят из чаш жирного бульона. Его отец не говорит на местном языке, и его семья утверждает, что он недавно подвергся нападению тюремного охранника из-за того, что не смог понять направление офицера. Мохаммед полагается на своего сокамерника, чтобы интерпретировать приказы тюремного персонала, рассказывает его сын Ариф.

Молодой человек также сказал, что «разочаровался» в дипломатии австралийского правительства. Пресс-секретарь министерства иностранных дел и торговли Австралии заявил, что правительство «в соответствии с уставом консульских служб предоставляет консульскую помощь гражданину, имеющему двойное гражданство Великобритании и Австралии, отбывающему тюремный срок в Монголии».