РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе соберутся предприниматели Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи

CA-NEWS (TJ) - Бизнес-форум предпринимательских кругов Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи состоится сегодня, 10 октября в городе Душанбе.

Как сообщили «Авеста» в Государственном комитете по инвестициям и государственному имуществу РТ, в трехстороннем бизнес-форуме примут участие свыше 200 предпринимателей.

Участники форума ознакомятся с инвестиционными возможностями и инвестиционными проектами Таджикистана.

По итогам бизнес-форума ожидается подписание ряда контрактов о сотрудничестве и инвестиционных договоров.

print
  • Центральный Банк Монголии представил новый веб-сайт памятных монет
  • Правительство Таджикистана направит в парламент проект госбюджета на 2019 год
  • МВФ понизил прогнозы мирового ВВП из-за импортных пошлин и проблем развивающихся рынков
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×