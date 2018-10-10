В Душанбе соберутся предприниматели Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи

CA-NEWS (TJ) - Бизнес-форум предпринимательских кругов Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи состоится сегодня, 10 октября в городе Душанбе.

Как сообщили «Авеста» в Государственном комитете по инвестициям и государственному имуществу РТ, в трехстороннем бизнес-форуме примут участие свыше 200 предпринимателей.

Участники форума ознакомятся с инвестиционными возможностями и инвестиционными проектами Таджикистана.

По итогам бизнес-форума ожидается подписание ряда контрактов о сотрудничестве и инвестиционных договоров.