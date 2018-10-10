В Душанбе соберутся предприниматели Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи
- Таджикистан, общество
- 11:23, 10 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Бизнес-форум предпринимательских кругов Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи состоится сегодня, 10 октября в городе Душанбе.
Как сообщили «Авеста» в Государственном комитете по инвестициям и государственному имуществу РТ, в трехстороннем бизнес-форуме примут участие свыше 200 предпринимателей.
Участники форума ознакомятся с инвестиционными возможностями и инвестиционными проектами Таджикистана.
По итогам бизнес-форума ожидается подписание ряда контрактов о сотрудничестве и инвестиционных договоров.
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