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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции Нигматулин рассказал о перспективе сотрудничества ЕАЭС и ЕС

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин выступил на Третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции.

Как сообщает пресс-служба палаты, приветствуя участников форума, он подчеркнул, что высокое представительство парламентов, международных организаций и ведущих экспертов - яркое свидетельство активного участия стран в масштабном процессе укрепления и развития евразийского сотрудничества.

Вопросы, вынесенные на встречу спикеров, по словам Н.Нигматулина, связаны и с идеей создания Большой Евразии.

«Беспрецедентный проект Большой Евразии предусматривает гармонизацию работы данных объединений, включая либерализацию торговых отношений между участниками, совместное развитие транспортных коридоров, диверсификацию энергетических маршрутов, расширение инвестиционного сотрудничества и другие вопросы экономического взаимодействия», - сказал спикер.

Он акцентировал внимание на работе Евразийского экономического союза. В частности, отмечено, что с января вступил в силу обновленный Таможенный кодекс ЕАЭС, к следующему году планируется сформировать общий электроэнергетический рынок, а к 2025 году - создать общий рынок нефти и нефтепродуктов.

«В рамках идеи о Большой Евразии видится перспективным сотрудничество Евразийского экономического союза с Европейским союзом. Географически мы соседи. У нас имеются все коммуникации, дороги, сети, наши стандарты схожи. Наши рынки с экономической точки зрения нужны друг другу. Учитывая, что Казахстан граничит с рынками Китая и Центральной Азии, а через Россию нам открыты европейские рынки, то все это в перспективе позволит стать Казахстану мостом между Западом и Востоком», - отметил Н.Нигматулин.

Отдельное внимание он уделил вопросам охраны окружающей среды, вынесенных на обсуждение парламентариев в этом году.

«Наша страна постоянно работает над внедрением комплексных информационно-технологических платформ, повышением требований к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы энергопроизводителей», - добавил председатель мажилиса.

Итоги совещания спикеров парламентов стран Евразии отражены в декларации, в которой также зафиксировано и решение провести Четвертое совещание в Астане.

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