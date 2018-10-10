В Ашхабаде состоялось совещание координаторов программы ЦАРЭС

CA-NEWS (TM) - В туркменской столице состоялось консультационное совещание с участием координаторов программы Центрально-Азиатского Регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В заседании, организованном Министерством финансов и экономики Туркменистана, приняли участие национальные координаторы ЦАРЭС и представители многосторонних организаций-партнёров: Азиатского банка развития, Института ЦАРЭС, Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, Международного валютного фонда и Программы развития ООН, сообщает туркменское госинформагентство.

На обсуждение были вынесены итоги работы по Интегрированной повестке ЦАРЭС в области торговли до 2030 года, а также перспективы взаимодействия и подготовка к 17-й Министерской конференции, которая состоится в Ашхабаде в ноябре текущего года.

В ходе совещания было отмечено, что Туркменистан, председательствующий в этом году в Программе ЦАРЭС, уделяет огромное внимание вопросам активизации экономического сотрудничества в Центральной Азии. Собравшиеся были подробно ознакомлены с достигнутыми результатами по диверсификации и модернизации народнохозяйственного комплекса, согласно которым на сегодняшний день наша страна является одной из быстрорастущих экономик в Центральной Азии. Стратегическое местоположение Туркменистана, который граничит с Афганистаном, Казахстаном, Узбекистаном и Исламской Республикой Иран, а также близость к Азербайджану и Российской Федерации (через Каспий) ставит нашу страну в выгодное положение для расширения межрегиональных отношений между странами Центральной Азии, Кавказа, Южной Азии, и на Ближнем Востоке.

В ходе состоявшихся пленарных сессий были обсуждены вопросы, включенные в Интегрированную программу по торговле, включая трехлетний скользящий стратегический план действий по её реализации на 2018-2020 гг., которые будут представлены на 17-й Министерской конференции ЦАРЭС в числе ключевых результатов проделанной работы. Национальные координаторы были подробно ознакомлены с проектом технического задания по продвижению сотрудничества в кластере макроэкономической и финансовой стабильности.

Как подчёркивали выступавшие, фундамент, который будет заложен сегодня и в самое ближайшее время, послужит ключевым вектором достижения обозначенных задач. В новой стратегии признается, что различные глобальные и региональные события могут повлиять на актуальность и эффективность Программы. В связи с этим одна из важных её целей - позиционирование ЦАРЭС как катализатора расширения торговли и диверсификации региональной экономики.

Особый акцент был сделан на том, что для развития торговли будет продолжено оказание поддержки странам-членам по присоединению и выполнению обязательств после вступления в состав Всемирной торговой организации (ВТО), осуществлению Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ), углублению таможенного сотрудничества, комплексному упрощению процедур торговли и определению новых возможностей в контексте смещения основных глобальных и региональных торговых концепций.

Новая стратегия ЦАРЭС также включает необходимость достижения консенсуса между заинтересованными сторонами, интеграции и синхронизации приоритетов в рамках единой платформы. В данном контексте участники совещания были ознакомлены с работой, осуществляемой в настоящее время по формированию Региональной торговой группы. В ходе одного из заседаний состоялись презентации и дискуссии по транспортному и энергетическому секторам.

В рамках заключительной сессии туркменская сторона представила обновленные данные о ходе подготовки к 17-й Министерской конференции ЦАРЭС, а Секретариат – предварительную повестку дня предстоящего форума. Предметом особого обсуждения участников стал проект Совместного заявления министров. По итогам заседания были определены перспективы сотрудничества между странами-членами Программы ЦАРЭС.

В рамках второго дня состоится специальная сессия «Повышение устойчивости к изменению климата путём страхования рисков стихийных бедствий в регионе ЦАРЭС». Эта направление определено в качестве одного из важнейших векторов партнёрства на будущее. Предстоящее заседание направлено на обмен мнениями и обсуждение инновационных подходов к страхованию рисков природных катаклизмов, наряду с инициированием обсуждения со странами-членами возможности создания в рамках ЦАРЭС соответствующего регионального механизма.