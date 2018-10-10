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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мигранту из Узбекистана грозит до 5 лет тюрьмы за кражу телефона в Алматы

CA-NEWS (KZ) - На территории Ауэзовского района Алматы дорожно-патрульные полицейские пресекли кражу сотового телефона.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, на пересечении улиц Яссауи и Жандосова мужчина, который, как установлено позже, является гражданином Узбекистана, совершил кражу сотового телефона iPhone. Однако преступный умысел реализовать до конца ему не позволили патрульные полицейские, задержавшие его с поличным.

Отмечается, что подозреваемый находился в Казахстане на заработках, он нарушил нормы миграционного законодательства.

В настоящее время следствием устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным фактам краж чужого имущества. По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч.2 (кража) Уголовного кодекса РК. Иностранцу грозит до 5 лет тюрьмы.

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