МВФ отложил предоставление льготного кредита Таджикистану на неопределенное время

CA-NEWS (TJ) - Ожидаемый запуск новой программы поддержки Таджикистана со стороны Международного валютного фонда откладывается на неопределенное время. Фонд уточняет детали заключаемого соглашения, передает «Азия-Плюс».

Глава миссии МВФ по Таджикистану Паджама Ханделвал по итогам последнего визита в республику заявила, что провела «плодотворные дискуссии с властями о возможном финансовом соглашении МВФ». Существует хорошая воля и партнерство между властями и командой МВФ. Необходимо уточнить детали», - говорится в опубликованном 9 октября МВФ заявлении Ханделвал по итогам миссии.

Она отметила, что будет в тесном контакте с властями Таджикистана, чтобы продвигать возможность финансовой поддержки МВФ. «Как всегда, МВФ готов поддержать Таджикистан и его людей», -сказала Паджама Ханделвал.

Отметим, что переговоры между МВФ и правительством Таджикистана для возобновления льготного кредитования страны прошли в конце минувшего месяца в рамках последней миссии Фонда в республику.

В ходе своего визита команда встретилась с первым заместителем премьер-министра Давлатали Саидом, председателем Национального банка Таджикистана Джамшедом Нурмахмадзода, министром финансов Файзиддином Каххорзода, министром развития и торговли экономики Нематулло Хикматуллозадаи другими официальными лицами.

Таджикистан надеялся получить финансовую поддержку МВФ уже во втором полугодии этого года. «Почти все выдвинутые Фондом предварительные условия для получения льготного кредита в рамках новой программы «Расширенный кредитный механизм» выполнены», - сообщил журналистам в конце июля этого года первый замглавы НБТ Джамолиддин Нуралиев.

Он отметил, что в июле прошлого года была создана рабочая группа из числа сотрудников соответствующих министерств и ведомств, которая занималась реализацией предварительных условий МВФ.

Нуралиев подчеркнул, что до настоящего момента выполнены почти все условия, в частности приняты новые законодательные акты в банковском секторе, стратегия фискальной политики Минфина и другие меры.

Он выразил надежду, что в сентябре этого года состоится очередная миссия МВФ в Таджикистан, в ходе которой будут достигнуты конкретные договоренности по новой программе поддержки республики.

Переговоры по предоставлению Таджикистану льготного кредита в рамках новой программы МВФ продолжаются уже несколько лет. Первоначально республика в рамках новой программы намеревалась привлечь льготный кредит в размере $500 млн. Позже говорилось о $300 млн.

Новую программу планируется направить на поддержку экономической стратегии страны, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности, а также на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился еще в июле 2012 года. Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках вышеуказанного механизма начались в октябре 2015 года.

Многие в Таджикистане связывают затягивание процесса выделения кредита со скандалом восьмилетней давности, когда Фонд уличил таджикские власти в предоставлении «недостоверной финансовой информации», отмечается в статье.

«Отношения между МВФ и Таджикистаном были подпорчены еще в 2008 году, когда бывшее руководство НБТ предоставило МВФ недостоверную финансовую информацию о состоянии экономики Таджикистана. После такого случая очень сложно восстановить доверие. Нынешнее руководство НБТ прилагает очень большие усилия и работает со всеми заинтересованными участниками процесса для того, чтобы возобновить программы МВФ для Таджикистана», - заключил экономический обозреватель Нур Сафаров.