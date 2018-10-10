Назарбаев присудил премию папскому совету Ватикана

CA-NEWS (KZ) - В Астане 10 октября начал свою работу VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

В мероприятии принимают участие представители 46 стран мира, в том числе политики, религиозные деятели, а также члены международных, религиозных и общественных организаций.

Выступая с приветственным словом, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил признательность собравшимся за поддержку инициативы по созыву съезда и участие в его работе.

По его словам, прошло 15 лет после проведения на казахской земле первого съезда.

«Сегодня мы собираемся уже в шестой раз. Мне очень приятно увидеть наших старых друзей, участников наших прошлых заседаний. Рад приветствовать тех, кто впервые приехал в Астану», - сказал глава государства.

Он отметил, что съезд лидеров мировых и традиционных религий можно назвать визитной карточкой Астаны, потому что столица строится как Евразийский город будущего, открытый всем культурам.

«Общеизвестный принцип: единством в разнообразии является подлинная философия нашей столицы. Астана стала известна всему мировому сообществу, как точка притяжения миротворческих процессов, объединяющих инициатив. Для нашей столицы характерен особый дух солидарности, взаимоуважения и толерантности», - сказал Н.Назарбаев.

В ходе выступления президент сообщил, что присудил премию «За вклад в межрелигиозный диалог» папскому совету Ватикана.

«Мы благодарны святому престолу за большую и полезную работу по поддержке нашего форума. Хотел бы вручить данную премию в вашем присутствии. Кроме того, целый ряд религиозных лидеров удостоен государственных наград, памятных медалей. Их по моему поручению вручит руководитель секретариата съезда, председатель сената нашего парламента Касым-Жомарт Токаев», - сказал он.