В Астане проходит VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий

CA-NEWS (KZ) - Между странами, геополитическими блоками возводятся новые стены, новые «железные занавесы», сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 октября, открывая VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, межцивилизационные конфликты выглядят абсурдно на фоне научно-технологического прогресса.

«Однако именно сейчас формируется облик будущего человечества. В каком состоянии мы сможем передать нашу общую планету грядущим поколениям – это главная цивилизационная проблема. Мы уже 18 лет живем в третьем тысячелетии, но мир, благополучие, достаток так и не стали основной тенденцией развития человечества. Мировое сообщество не смогло выбраться из зловещего круга взаимного недоверия, неприязни, конфликтности», - отметил глава государства.

Он остановился на проблеме роста геополитической напряженности и санкционных противостояний.

«Между странами, геополитическими блоками возводятся новые стены, новые «железные занавесы». Но самое опасное – в умах и сердцах людей усиливается чувство взаимной отчужденности. Огромные усилия брошены на то, чтобы искать поводы для соперничества, а не основы для сотрудничества, создавать средства уничтожения друг друга, а не совместные проекты для процветания народов», - заявил Н.Назарбаев.

Президент также акцентировал внимание на негативных последствиях для человечества сложившейся ситуации в мире.

«Несмотря на бурное технологическое развитие и рост общемирового богатства, масштаб социальных бедствий продолжает расширяться. По данным ООН, 14% населения планеты хронически голодает. Общее число безработных превысило 190 миллионов человек. Это усиливает социальное неравенство как питательную почву для радикализма. Поэтому центральным вопросом является безопасный, справедливый мир», - подчеркнул он.

По его словам, в Казахстане зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных субъектов и 18 различных конфессий. «При таком многообразии мы смогли найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод. В нашей стране, по всеобщему признанию, удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты», - сказал глава республики.