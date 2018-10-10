МВФ призывает таджикские власти принять меры в отношении двух крупных проблемных банков страны

CA-NEWS (TJ) - Международный валютный фонд призывает таджикские власти принять решительные действия в отношении двух крупных проблемных банков страны – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», которые уже третий год находятся в сложном финансовом положении,передает «Азия-Плюс».

В заявлении Фонда по итогам недавней миссии Фонда в Таджикистан говорится о необходимости принятия действенных мер для восстановления доверия людей к банковской системе страны.

«Необходимы решающие меры для восстановления доверия вкладчиков к банковской системе. МВФ приветствует недавние меры по совершенствованию регулирования и надзора, классификации активов и предоставления ресурсов, а также управления валютным и кредитным рисками со стороны банков. Однако необходимо сделать еще больше для выполнения рекомендаций Программы оценки финансового сектора 2016 года (FSAP)», - отмечается в заявлении.

Ранее, по итогам миссии в мае этого года, специалисты Фонда заявляли, что отсутствие решительных мер по оздоровлению этих банков продолжает препятствовать эффективному финансовому посредничеству в стране.Представители МВФ в своих заявлениях не уточняют, какие конкретные меры они советуют властям страны принимать в отношении «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка».

Однако близкие к банковской системе страны источники говорят, что Фонд предлагает отозвать лицензии этих кредитных организаций и начать процесс их ликвидации, отмечается в статье.

Глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода в конце мая этого в ходе заседания нижней палаты парламента страны заявил, что лицензии «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка» могут быть отозваны, если эти банки в ближайшее время не смогут привлечь дополнительные инвестиции.

«Если эти банки не справятся с выполнением взятых на себя обязательств (привлечение дополнительных инвестиций и возвращение предоставленной этим банкам правительственной финансовой поддержки), в отношении них будут приняты конкретные меры, вплоть до отзыва лицензии», - сказал он. Позже, в конце июля, Нурмахмадзода заявил, что эти банки всё же способны вернуть деньги вкладчиков.

«Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» располагают для этого достаточными активами. Кроме того, они совместно с правоохранительными органами занимаются возвращением проблемных кредитов», - сказал глава НБТ.