Кыргызстан занял первое место из стран Центральной Азии в рейтинге сокращения неравенства

CA-NEWS (KG) - Кыргызстан занял 62 место в Индексе приверженности обязательствам по сокращению неравенства Oxfam.

Индекс Commitment to Reducing Inequality составляется второй год, но в прошлом году это была «бета-версия». Полноценный индекс включил в себя новые индикаторы, учитывающие, насколько власти стран позволяют уклоняться от уплаты налогов, допускают домогательство и сексуальное насилие.

Из стран Центральной Азии: Казахстан занимает 71 позицию, Таджикистан — 88. Узбекистан занял предпоследнее 156 место в рейтинге. Туркменистан в рейтинге не представлен.

В основу индекса положены три измерения государственной политики — в области социальных расходов, налогов и труда. Чем больше государство тратит на «прогрессивные» секторы - образование, здравоохранение, социальную защиту, тем лучше это влияет на сокращение неравенства в обществе. Структура налогового бремени должна быть справедливой: платить больше налогов должны те, кто может это себе позволить. Наконец, трудовые права и уровень вознаграждения за труд должны способствовать сокращению неравенства, а не увеличивать его.

Наилучшие показатели Кыргызстана — в области налогов (63 место), и в области социальных расходов (69-м). В сфере трудовых отношений Кыргызстан заняла 77-е место.

На первом месте в рейтинге — Дания, на втором — Германия, на третьем — Финляндия. Большинство стран в верхней части индекса — это страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а их порядок в значительной степени совпадает с Индексом человеческого развития ООН, отмечает Oxfam.

«Однако ни одна страна не достигла совершенства, и даже тем, кто находится наверху, есть куда стремиться», - подчеркивают авторы доклада. Например, «экономика Дании все больше развивается в сторону неравенства, разрыв между богатыми и бедными увеличился почти на 20% за последнее десятилетие».

На противоположном полюсе находятся Нигерия, занимающая последнее место, Узбекистан, Гаити, Чад. Расходы Нигерии на образование, здравоохранение и социальную защиту «позорно низки», констатирует Oxfam, более 10 млн детей не посещают школу, минимальная зарплата не повышалась с 2011 года.

Более бедные страны могут показывать хорошие результаты в борьбе с неравенством, а более богатые - наоборот, утверждает Oxfam.

В то же время среди экономически развитых стран в негативном плане выделяются США и Сингапур. «Соединенные Штаты - самая богатая страна мира, однако у нее самый высокий уровень неравенства среди всех промышленных держав. Это удерживает десятки миллионов американских работников в бедности, особенно женщин и людей с другим цветом кожи», - подчеркивается в докладе (у США 23-е место в рейтинге).