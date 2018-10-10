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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан предлагает духовным лидерам обратиться к мировому сообществу с призывом о мире и безопасности
Предыстория: В Астане проходит VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает духовным лидерам обратиться к мировому сообществу с призывом о мире и безопасности. Об том он сказал 10 октября, выступая на VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Также, по его словам, важна пропаганда культа знаний, просвещения и необходимости обеспечения доступности образования.

«Нельзя преодолеть бедность и нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях. Здесь чрезвычайно важное значение имеет и религиозное образование. Сейчас его платформой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации. Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологем», - отметил глава республики.

Он призвал лидеров мировых и традиционных религий поддержать предложенные Казахстаном действия по построению мира без ядерного оружия.

«Казахстан будет и впредь прилагать максимальные усилия по решению вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью. Для совместной реализации озвученных инициатив я готов учредить Центр по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога», - сказал Н.Назарбаев.

В завершение выступления он пожелал делегатам съезда плодотворной работы, открытого полезного диалога и позитивных решений.

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