Казахстан занял 71 место в рейтинге сокращения неравенства

CA-NEWS (KZ) - Казахстан занял 71 место в Индексе приверженности обязательствам по сокращению неравенства Oxfam.

Рейтинг включает индикаторы, учитывающие, насколько власти стран позволяют уклоняться от уплаты налогов, допускают домогательство и сексуальное насилие.

В основу индекса положены три измерения государственной политики — в области социальных расходов, налогов и труда. Чем больше государство тратит на «прогрессивные» секторы - образование, здравоохранение, социальную защиту, тем лучше это влияет на сокращение неравенства в обществе. Структура налогового бремени должна быть справедливой: платить больше налогов должны те, кто может это себе позволить. Наконец, трудовые права и уровень вознаграждения за труд должны способствовать сокращению неравенства, а не увеличивать его.

В области налогов Казахстан занимает 119 место, в области социальных расходов – 64, в сфере трудовых отношений - 72.

Среди стран Центральной Азии Кыргызстан занял 62 место, Таджикистан — 88, Узбекистан - 156 место. Туркменистан в рейтинге не представлен.