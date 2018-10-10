РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан занял 71 место в рейтинге сокращения неравенства

CA-NEWS (KZ) - Казахстан занял 71 место в Индексе приверженности обязательствам по сокращению неравенства Oxfam.

Рейтинг включает индикаторы, учитывающие, насколько власти стран позволяют уклоняться от уплаты налогов, допускают домогательство и сексуальное насилие.

В основу индекса положены три измерения государственной политики — в области социальных расходов, налогов и труда. Чем больше государство тратит на «прогрессивные» секторы - образование, здравоохранение, социальную защиту, тем лучше это влияет на сокращение неравенства в обществе. Структура налогового бремени должна быть справедливой: платить больше налогов должны те, кто может это себе позволить. Наконец, трудовые права и уровень вознаграждения за труд должны способствовать сокращению неравенства, а не увеличивать его.

В области налогов Казахстан занимает 119 место, в области социальных расходов – 64, в сфере трудовых отношений - 72.

Среди стран Центральной Азии Кыргызстан занял 62 место, Таджикистан — 88, Узбекистан - 156 место. Туркменистан в рейтинге не представлен.

print
  • Бердымухамедов поздравил Путина по телефону с прошедшим днем рождения
  • В Астане открыт мини-автовокзал
  • Таджикистан будет получать дополнительный доход от транзита кыргызской электроэнергии по своей территории в рамках проекта CASA-1000
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×