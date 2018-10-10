В Согдийской области с начала года за незаконную деятельность оштрафовано 20 народных лекарей

CA-NEWS (TJ) - Служба государственного надзора здравоохранения Таджикистана в Согде в этом году оштрафовала 20 народных лекарей, которые занимались незаконной деятельностью в плохих санитарных условиях и запретила им заниматься врачеванием, сообщает Радио Озоди.



По данным Службы, народные целители использовали фитотерапию, массаж и хиджаму (лечение человека от всевозможных заболеваний за счет кровопускания). В Таджикистане народные лекари имеют право заниматься врачеванием только при наличии разрешения.

Среди оштрафованных народных целителей – Фирдавс Рахматов из Худжанда. Он принимал пациентов в своей квартире в многоэтажном доме, лечил людей методом кровопускания (хиджама).

По его словам, хиджама - это древнейшая методика эффективного лечения различных заболеваний, ее использовали еще с древнейших времен. Процедура получила широкое распространение среди мусульман во всем мире. Человек должен хотя бы раз в год делать хиджаму, уверен Фирдавс Рахматов.

Однако врачи утверждают: при недомогании необходимо обращаться к квалифицированному врачу в медицинское учреждение.

Мархабо Ахророва, представитель Службы госнадзора здравоохранения сказала 9 октября, что 20 оштрафованных лекарей принимали пациентов в домашних условиях. «Они не использовали одноразовые инструменты при проведении хиджамы, а санитарно-гигиенические условия были далеки от стандартов. Поэтому в их отношении были открыты административные дела, они были оштрафованы и лишены права заниматься своей деятельностью», - отметила представитель.

По ее словам, народные лекари должны пройти полугодовые или годовые курсы в Республиканском центре народной медицины и получить диплом специалиста, например массажиста или специалиста по хиджаме, только в этом случае они получают официальное разрешение на деятельность.