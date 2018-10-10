Реконструируемый аэропорт в Семее сможет принимать воздушные суда типа Boeing и Airbus

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прибыл в Восточно-Казахстанскую область.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, рабочая поездка по региону началась с города Семей, где премьер ознакомился с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и аэровокзала.

По словам акима ВКО Данияла Ахметова, модернизация аэропорта позволит увеличить количество рейсов и обслуживаемых пассажиров, а также повысить уровень безопасности полетов.

Реконструкция аэропорта началась в декабре 2016 года в рамках госпрограммы «Нурлы Жол» и завершится в текущем году. Реализация проекта включает в себя ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, а также здания аэровокзала. Работы по взлетно-посадочной полосе завершены в полном объеме: на сегодняшний день полоса принимает и отправляет воздушные суда межобластных и внутриобластных авиарейсов. Со 2 сентября ВПП принимает воздушные суда типа Ан-24 по маршрутам «Усть-Каменогорск — Семей — Урджар», «Семей — Алматы», «Семей — Астана». По аэровокзалу объем завершенных работ на сегодня составляет 93%.

По итогам модернизации аэропорт будет соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для международных аэропортов класса «В», что позволит принимать воздушные суда типа Boeing, Airbus, ИЛ-76 с пассажировместимостью до 300 человек. Это даст возможность увеличения числа обслуживаемых воздушных судов до 25-30 рейсов в сутки, пассажиров — до 200 человек в час. Здание пассажирского терминала будет отвечать требованиям безопасной эксплуатации, что существенно улучшит качество обслуживания.

«Откроется возможность привлечения не только отечественных авиакомпаний Scat, Qazaq Air, Bek Air, Air Astana, а также организации международных рейсов в Российскую Федерацию, Турцию, Египет, ОАЭ. В аэровокзале появятся раздельные залы международных и внутренних авиалиний, будет установлено современное досмотровое оборудование. В целом комплекс обеспечит рабочими местами более 250 человек», — доложил замакима области С.Актанов.