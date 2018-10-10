Проектировщиков генплана городов Таджикистана обяжут учитывать туристический потенциал местности

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана 10 октября поддержала предложенные группой депутатов поправки в Градостроительный кодекс республики, согласно которым впредь правительство республики не сможет утверждать генпланы городов и районов страны, в которых не учтен туристический потенциал местности, сообщает «Азия-Плюс».



Как отметил в своем выступлении по данному вопросу спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров под туристическим потенциалом можно понимать места для прогулок и отдыха.

«Если в генплане любого района и города страны не будут предусмотрены, скажем, строительство парков и гостиниц, он не будет утвержден», - отметил спикер.

Сегодня народные избранники также поддержали проект поправок в закон «О биологическом хозяйствовании и производстве».

Поправки дают право правительству страны создать государственный реестр экологический чистых продуктов Таджикистана.

Для составления реестра будут использованы результаты проводимых научно обоснованных экспертиз.