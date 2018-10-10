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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Завод в Восточно-Казахстанской области, выпускающий автобусы и трактора, намерен расширить линейку продукции

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил промышленные объекты города Семей, где ознакомился с развитием отечественного машиностроения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он посетил ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» и ТОО «СемАЗ», осмотрел работу автосборочного завода и производимую линейку запчастей и аккумуляторов.

Отмечается, что предприятие специализируется на выпуске городских и пригородных пассажирских автобусов Daewoo. Вместе с тем, в текущем году «Daewoo Bus Kazakhstan» освоил выпуск автомобилей «Газель NEXT» c цельнометаллическим кузовом для междугородних перевозок пассажиров.

«За 2017 год выпущено 136 автобусов на 3 млрд тенге. За январь-август произведено промышленной продукции на 2,3 млрд тенге: выпущено 82 автобуса Daewoo, что выше уровня прошлого года на 7,9 %», - сообщил генеральный директор ТОО А.Дускужанов.

По его словам, на сегодняшний день продукция пользуется спросом на внутреннем рынке и в странах Таможенного союза и СНГ. Учитывая, что мощность завода составляет выпуск 1200 автобусов в год, ведется работа по выходу на новые рынки сбыта.

Также, как доложил А.Дускужанов, компания специализируется на выпуске тракторов «Беларус» и грузовых автомобилей. За 8 месяцев произведено продукции на 4,2 млрд тенге. Выпущено 170 тракторов «Беларус», 186 грузовых автомобилей, в том числе 74 грузовых автомобиля SHACMAN, 30 грузовых автомобилей Foton и 82 грузовых автомобиля «Урал». Кроме того, на предприятии планируется расширить линейку выпускаемой продукции, в том числе посредством освоения новой модели грузовых автомобилей с грузоподъемностью 40 тонн и запуска сборочной линии «Газель Бизнес», «Газель NEXT».

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