В Ашхабаде проходит заседание экспертов в области связи и информатизации

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде начало работу совместное заседание 53-го Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и 24-е заседание Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС, сообщает госинформагентство Туркменистана.

Сегодня в состав РСС входят 20 участников – 12 полноправных членов и 8 наблюдателей. Для участия в форуме собрались делегации во главе с представителями телекоммуникационных ведомств стран-участниц – Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана. На встречу были приглашены наблюдатели РСС из администраций связи Литвы, Словении, Афганистана, Международной организации космической связи «Интерспутник», а также представители Международного бюро Всемирного почтового союза, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и др.

Участники заседания подчеркнули, что современные тенденции развития мировой экономики тесно связаны с возрастанием роли информационных технологий и знаний в жизни общества. Экономика меняется, становится более инновационной, а в основе этих изменений лежит использование высокоскоростных широкополосных сетей связи и интернета. Наиболее конкурентоспособными сегодня оказываются те страны, которые постоянно совершенствуются с учётом технологических нововведений и внедряют их в управление экономикой.

В рамках сессии, посвящённой перспективным направлениям деятельности стран-участниц РСС в области цифрового развития, главы делегаций выступили с докладами о последних достижениях в области развития информационно-коммуникационных систем.

В рамках выступлений глав делегаций также были заслушаны доклады о новых направлениях развития информационно-коммуникационных технологий в странах-членах РСС. Большое внимание было уделено перспективам внедрения в государствах СНГ технологии 5G, которая оказывает существенное влияние на развитие интернета во всём мире.

Завтра заседание продолжит свою работу. Делегаты форума представят отчёты о деятельности Комиссии РСС по почтовой связи, Совета операторов почтовой связи РСС, Исполнительного комитета РСС и результатах работы Ревизионной комиссии РСС за 2017 год, а также затронут другие актуальные вопросы по развитию информационно-коммуникационных технологий в мире.