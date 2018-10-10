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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Московская биржа покупает 20% капитала Казахстанской фондовой биржи

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Московская биржа (MOEX) подписали Соглашение о стратегическом партнерстве.

Как сообщает пресс-служба Национального банка РК, в церемонии подписания в Алматы приняли участие председатель ведомства Данияр Акишев, председатель правления KASE Алина Алдамберген и председатель правления MOEX Александр Афанасьев.

Соглашение предусматривает приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE в два этапа до конца 2019 года.

Основными целями сотрудничества бирж являются предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих стран; повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента; использование экспертизы и торгово-клиринговых технологий Московской биржи в целях повышения эффективности рынков KASE, клиринга, управления рисками и создания новых биржевых инструментов; содействие выходу KASE на публичный рынок и использование опыта Московской биржи для проведения первичного размещения акций KASE.

Отмечается, что АО «Казахстанская фондовая биржа» является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений. KASE занимает 2 место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также 6 место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.

Московская биржа (MOEX) входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в топ-5 крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). По состоянию на 1 апреля 2018 года на фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги 664 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

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