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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия планирует экспортировать более 20 тысяч юрт в год

CA-NEWS (MNG) - По данным объединенной ассоциации монгольских производителей юрты, в стране имеется ресурс экспорта более 20 тысяч монгольских юрт в год, передает Montsame. В последнее время интерес приобрести юрты растет, не только в Монголии, но во многих других странах, поскольку она является наиболее экологическим жильем, который не требует специальной подготовки для постройки. Об этом сообщает глава Объединенной ассоциации монгольских производителей юрты Д.Отгонпурэв.

В Монголии экспортируется более 2 тыс. монгольских юрт и производятся примерно 6 тыс. юрт для внутренних потребностей. По словам главы ассоциации, в настоящее время в Монголии работают более 150 хоз.единиц, которые занимаются производством юрты, предназначенные для нужд скотоводов, жителей городов, предприятий, турбаз, ресторанов, также для экспорта в качестве подарки и продажи. Размеры юрт бывают очень разными: начиная от трехстенной юрты до 32-стенной.

Производители объединяются во мнения внедрить современную передовую технологию в производство и использовать различные инновационные материалы. Также они выразили важность популяризации монгольского традиционного жилья – юрты за рубежом.

Напомним, традиции изготовления монгольской юрты в 2013 году вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

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