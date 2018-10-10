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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане начали реализовывать программу по покрытию страны сотовой связью

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане стартовала программа «Развитие телекоммуникационных сетей Туркменистана», в рамках которой покрытие сотовой связи распространится на всю территорию страны, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

По данным издания, сто базовых станций для развертывания мобильной связи в отдалённых населённых пунктах страны получил национальный оператор АОЗТ «Алтын Асыр». Эти станции будут установлены на территории Ахалского, Балканского и Дашогузского велаятов.

Новое оборудование приобретено на средства предприятия. А уже со следующего года базовые радиотрансляционные станции будут закупаться на средства кредитной линии, выделенной Исламским банком развития для реализации крупномасштабного проекта «Развитие телекоммуникационных сетей Туркменистана». В рамках проекта, поддержанного международным финансовым учреждением, АОЗТ «Алтын Асыр» должен обеспечить полное и повсеместное внедрение данного вида связи, включая 3G, 4G, а в ближайшей перспективе и 5G-скоростной интернет и другие услуги. Реализация проекта позволит полностью покрыть территорию страны сотовой связью.

Для решения этой задачи планируется закупить более 600 единиц базового радиотрансляционного оборудования, работающего в стандартах 2G, 3G и 4G. Только в столице установят более 120 базовых станций 4G, что увеличит существующую ёмкость сети этого стандарта.

Сотовая связь появилась в Туркменистане в 2004 году, когда в стране был создан первый государственный оператор связи «Алтын Асыр».

Напомним, в июне 2017 года сообщалось о создании новой компании сотовой связи под названием «Ай Назар» вместо МТС-Туркменистан.

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