В рейде на базаре в Душанбе задержаны 17 учащихся школ

CA-NEWS (TJ) - В ходе рейда 9 октября сотрудники службы предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи при МВД РТ на рынке по продаже мобильных телефонов в Душанбе задержали 17 учеников столичных школ, сообщает «Азия-Плюс».



Родителей задержанных вызвали в отдел милиции и составили протоколы, им грозит штраф.

«17 несовершеннолетних были задержаны за бродяжничество и за покупку и продажу мобильных телефонов. В отношении родителей задержанных были составлены протоколы в соответствии с Законом «Об ответственности родителей за воспитание и образование детей» по статьям 90 и 464 Кодекса об административных правонарушениях РТ и направлены в суд», - сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, согласно закону «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «несовершеннолетним гражданам страны до 18-летнего возраста включительно строго запрещается с 18 часов до 6 часов утра посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны».

За 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони ($139 тысяч).