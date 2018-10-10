В страшном ДТП в Узбекистане погибли семь человек

CA-NEWS (UZ) - Управление по чрезвычайным ситуациям Навоийской области сообщило о страшном ДТП, произошедшем сегодня, в результате которого погибли семь человек.

По полученным данным, 10 октября 2018 года, в 1:20 ночи на 188 километре автомагистрали М-37 «Кизилтепа-Кармана», пролегающий через Карманинский район произошло ДТП с участием автомобилей марки «Нексия-2» и самосвал марки «SHAANXI SX».

Водитель автомобиля марки «Нексия-2» потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с самосвалом.

В результате ДТП семь граждан погибли на месте, в том числе водитель легковушки.

В данный момент ведутся следственные работы по причинам, повлекшим за собой ДТП.