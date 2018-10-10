Налаживание выпуска автобусов и грузовиков в Таджикистане обойдется в $20 млн

CA-NEWS (TJ) - На создание в Таджикистане мощностей по выпуску и техническому обслуживанию автобусов и грузовиков будет направлено $20 миллион. Об этом говорится в заключенном между правительством Таджикистана, таджикской компанией «Авесто Групп» и турецкой компанией Ulasim Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi соответствующем инвестиционном соглашении, передает «Азия-Плюс».

Подписанное в августе этого года соглашение постановлением правительства в конце сентября направлено на ратификацию в нижнюю палату парламента республики.

В документе отмечается, что проект будет реализован посредством деятельности совместных таджикско-турецких предприятий «Акиа Авесто Автоматив Индастри» и «Сити Сервис Лтд».

Первое предприятие будет заниматься производством пассажирского и грузового транспорта, а второе – техническим обслуживанием выпускаемой продукции.

Общий объем направляемых на создание этих предприятий средств составляет $20 млн. Данную сумму будут инвестировать таджикская и турецкая компании в равном размере – по $10 млн.

Строительство необходимых объектов должно быть завершено в течение одного года после получения документом юридической силы, то есть после его ратификации парламентом.

Ранее Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом сообщил, что в рамках подписанного соглашения будут создано предприятие по выпуску автобусов и грузовиков, а также центры по техническому обслуживанию производимых транспортных средств.

Годовая производственная мощность СП «Акиа Авесто Автоматив Индастри» составит 250-300 автобусов. На первых порах после сдачи предприятия в эксплуатации там будут работать 240 человек, 80% (не менее 200 человек) которых, в соответствии с заключенным соглашением, должны быть граждане Таджикистана.