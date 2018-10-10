В Астане состоится фестиваль кавказской культуры

CA-NEWS (KZ) - В Астане 19 октября в рамках Дня этноса состоится День кавказской культуры.

Как сообщает пресс-служба акимата города, цель мероприятия – сохранение и развитие уникальной кавказской культуры, родного языка, народных традиций и обычаев, формирования духовной, нравственно богатой и интеллектуальной нации.

Программа фестиваля включает песни и танцы народов Кавказа в исполнении вокальных и танцевальных ансамблей этнокультурных объединений, отразит многообразие мелодий и ритмов музыкальной культуры горцев.

Зрители увидят зажигательный танец «Лезгинка», который исполнит в завершение фестиваля ансамбль танца «Вайнах» Чечено-ингушского этнокультурного центра. Танец станет кульминацией всей культурной программы Дня этноса.

Отмечается, что цикл мероприятий «День этноса» проходит в течение года и состоит из четырех мероприятий, демонстрирующих культуру этносов столицы.