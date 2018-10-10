Назарбаев посетит Финляндию и Бельгию

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Финляндию и Бельгию.

Как сообщают в Акорде, 16-17 октября состоится официальный визит главы государства в Финляндскую Республику. В рамках визита запланировано проведение встреч Н.Назарбаева в узком и широком форматах с президентом страны Саули Ниинисте, а также форума с представителями деловых кругов Финляндии.

Кроме того, 18-19 октября президент примет участие в работе XII Саммита форума «Азия – Европа» в Брюсселе.