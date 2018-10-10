Назарбаев наградил представителя Альянса цивилизаций ООН орденом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 октября встретился с высоким представителем Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Насиром Абдулазизом аль-Насером.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства поблагодарил гостя за участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий и отметил поддержку альянсом данной инициативы РК.

«Являясь многоконфессиональным государством, Казахстан вносит свой вклад в дело развития межконфессионального диалога. Это совпадает с целями организации, которую вы представляете», - сказал президент.

В свою очередь Насир Абдулазиз аль-Насер подчеркнул роль республики в развитии взаимопонимания между культурами в мире.

В ходе встречи Н.Назарбаев наградил Насира Абдулазиза аль-Насера орденом «Достык» II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами и сохранение взаимного согласия в обществе.