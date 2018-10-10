Областная клиника Согдийской области получила оборудование на сумму около $160 тысяч

CA-NEWS (TJ) - Областная клиническая больница Согдийской области получила современное медицинское оборудование на сумму около 1,5 млн. сомони ($160 тысяч), передает Авеста.



Как сообщает пресс-служба госадминистрации Согда, накануне областную клиническую больницу посетил председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Главе Согда сообщили, что при поддержке исполнительного органа государственной власти области, с целью улучшения качества медицинских услуг населению, в клинику было завезено современное медоборудование на сумму около 1,5 млн. сомони.

В частности, клинику оснастили цифровым рентгеном, двумя аппаратами для искусственного дыхания, пятью единицами аппаратов лазерной хирургии и 4 операционными креслами.

Областная клиническая больница является одним из крупнейших медицинских учреждений Согдийской области, где, по проекту существуют 1 тыс. коек.

В 30 отделениях клиники работают около 1 тыс. медицинских работников, отмечается в сообщении пресс-службы исполнительного органа государственной власти Согда.