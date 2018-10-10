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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курс доллара на «черном рынке» Туркменистана вырос до 18,8 манатов

CA-NEWS (CA) - На 9 октября курс доллара на «черном рынке» Туркменистана составил 18,8 манатов, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

В мае стоимость доллара достигла максимальной отметки в 25 манатов.

В конце июня в Ашхабаде курс доллара держался на отметке в 17,5 манатов. В Дашогузе колебался между 17,8 и 18,2 манатов.

По данным издания, после ареста ряда лиц, занимавшихся незаконной торговлей валютой, в июле стоимость доллара снизилась до 14,5 манатов.

Официальный курс по прежнему равен 3,5 манатам за $1.

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